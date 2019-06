Corruzione: Fico, ‘non abbassare guardia, rafforzare poteri Anac’

Roma, 6 giu. (AdnKronos) - Sulla corruzione "non possiamo dunque abbassare la guardia! Dobbiamo mantenere e, se necessario, rafforzare il corpus di regole e procedure per la prevenzione della corruzione approvate negli ultimi anni: mi riferisco, in particolare, ai poteri di vigilanza conferiti all'Anac, alla nuova disciplina del reato di scambio elettorale politico-mafioso, al delitto di autoriciclaggio, alla legge sul Whistleblowing e, da ultimo, alla recente legge per il contrasto della corruzione e dei reati contro la pubblica amministrazione". Così il presidente della Camera Roberto Fico, intervenendo alla presentazione del Rapporto annuale Anac, a Montecitorio. Fico si sofferma poi sulla necessità di un intervento sul conflitto di interesse, chiamando ancora in causa l'Anac. "Un quarto elemento che voglio sottolineare attiene infine agli strumenti per la prevenzione dei conflitti di interesse - premette infatti - con particolare riguardo al conferimento di incarichi, a concorsi e procedure selettive. La relazione evidenzia la insufficienza dei poteri attribuiti in materia all'Anac e pone dunque al Legislatore l'esigenza di valutare l'adozione di eventuali misure in materia". Per il presidente della Camera, "molto è stato fatto, anche grazie all'Anac ma molto resta da fare, sul piano normativo e soprattutto culturale per vincere la battaglia contro la corruzione".