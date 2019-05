Corruzione: legale De Angelis, ‘Gup riconosce valore sue dichiarazioni’

Palermo, 11 mag. (AdnKronos) - "E' stato quantomeno riconosciuto il valore delle sue dichiarazioni, il suo immediato atteggiamento di collaborazione che la Procura di Caltanissetta non aveva riconosciuto. Poi lotteremo, per il resto, in appello". Lo ha detto l'avvocato Monica Genovese, legale di Marco De Angelis, il sostituto commissario condannato ieri sera a 4 anni di carcere nel processo a carico dell'ex presidente degli industriali siciliani Antonello Montante. Per De Angelis, che secondo l'accusa avrebbe aiutato Montante nel reperire notizie coperte da segreto istruttorio, la Procura aveva chiesto la condanna a 6 anni e undici mesi di carcere.