Corruzione: legale Montante, ’14 anni in linea con clima che si respirava, quasi un omicidio’

Caltanissetta, 10 mag. (AdnKronos) - "I 14 anni di condanna per Antonello Montante sono perfettamente in linea con il clima che si respirava...". Sono queste le prime parole dell'avvocato Giuseppe Panepinto, legale di Antonello Montante, subito dopo la sentenza. "Leggeremo le motivazioni e capiremo cosa ha indotto il gup ad aumentare la pena, considerato che il rito è abbreviato la pena base è di 20 anni", dice. "Insomma, quanto la pena per un omicidio".