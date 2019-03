Corruzione: legale Montante, ‘comincia ora la sua vera battaglia giudiziaria’

Caltanissetta, 12 mar. (AdnKronos) - "Antonello Montante è stato liberato dopo 10 mesi di ingiusta e inumana detenzione! Comincia ora la vera battaglia giudiziaria dell'ex presidente di Confindustria Sicilia e dell'ex vicepresidente di Confindustria nazionale contro la mafia che lo ha calunniosamente fatto arrestare per riprendere gli sporchi affari che per dodici anni Antonello Montante aveva azzerato in simbiosi con la magistratura nissena che gli ha poi voltato le spalle". E' quanto scrive su Facebook l'avvocato Carlo Taormina, uno dei legali dell'ex presidente di Sicindustria da oggi agli arresti domiciliari con il braccialetto elettronico dopo avere lasciato il carcere come disposto dal Tribunale del riesame di Caltanissetta. "Antonello Montante- dice Taormina - inizierà il nuovo percorso processuale di attacco a tutti coloro che hanno tentato di massacrarlo chiedendo di essere sentito dalla Procura di Catania dove verserà tutte le sue consapevolezze che mai potrebbe trasmettere alla Procura di Caltanissetta".