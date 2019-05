Corruzione: Montante condannato a 14 anni, il suo legale ‘Quanto un omicidio’/Adnkronos (3)

(AdnKronos) - ''Rivendichiamo la titolarità in capo a Montante di essere stato e di essere ancora il vessillo dell'antimafia e chi lo vuole abbattere è il potere mafioso che è riemerso, purtroppo allineato a quello giudiziario che inconsapevolmente sta dando un forte contributo alla sua vittoria''. Prima di concludere le arringhe difensive, c'è stato anche lo spazio per una polemica a distanza tra il difensore di Montante, Giuseppe Panepinto, e il Presidente della Commissione nazionale antimafia, Nicola Morra. Panepinto, fuori dall'aula, durante una pausa del processo, ha detto: "E' semplicemente vergognoso che il Presidente della Commissione nazionale antimafia nel momento in cui c'è un processo ancora in corso, venga fuori con esternazioni sulla stampa su vicende che riguardano il processo, perché queste cose possono condizionare il processo". Nei giorni scorsi Nicola Morra aveva annunciato che la Commissione si occuperà del processo e in una intervista aveva detto che "in questo processo sono evidenti le trame torbide di interi pezzi di Stato che hanno tradito, e naturalmente sono molto preoccupato che la procura rimanga isolata, anche perché il ministero dell'Interno non si è costituito parte civile, un segnale grave". Ma l'avvocato non ci sta e denuncia: "La Commissione nazionale antimafia nel rispetto delle istituzioni ha la possibilità di fare tutte le indagini che vuole, ma non può pubblicare due giorni prima della sentenza esternazioni sul processo. Questi sono fatti molto gravi". Anche in aula, davanti al gup Luparello, Panepinto ha parlato di "pressioni sul processo". E prima della sentenza, ha detto: "Non mi aspetto niente di buono...". Un presentimento. In serata è arrivata la condanna, pesantissima, per Montante. "Il dispositivo della sentenza da largamente conto della fondatezza dell'accusa e dello straordinario lavoro che l'ufficio della Procura di Caltanissetta ha svolto in questi anni e fa giustizia di alcune affermazioni che ho sentito durante il processo", ha commentato Bertone. Mentre il legale di Montante, Giuseppe Panepinto dice: "I 14 anni sono perfettamente in linea con il clima che si respirava...". "Considerando che 14 anni con l'abbreviato sono 20 anni di base vale quanto un omicidio...". E annuncia già ricorso.