Corruzione: niente pentiti in aula, al processo ‘Sistema Montante’ acquisiti i verbali

Palermo, 13 mag. (AdnKronos) - Salta la testimonianza in aula dei tre collaboratori di giustizia Ciro Vara, Aldo Riggi e Carmelo Barbieri, che oggi avrebbero dovuto deporre al all'udienza del processo con rito ordinario sul 'Sistema Montante" che si celebra a Caltanissetta. A chiederlo sono stati i legali della difesa che hanno proposto l'acquisizione dei verbali. E il giudice ha accolto la richiesta. Venerdì sera nello stralcio con il rito abbreviato il gup ha condannato a 14 anni di carcere l'ex presidente degli industriali Antonello Montante. Sempre oggi è stato dato invece l'incarico a tre periti per la trascrizione delle intercettazioni telefoniche e ambientali. Avranno 90 giorni di tempo per il deposito a partire dal 20 maggio. Il processo, che vede alla sbarra 13 imputati, tra cui l'ex presidente del Senato Renato Schifani e alti funzionari delle forze dell'ordine, riprenderà il 27 maggio con l'esame del pentito Dario Di Francesco.