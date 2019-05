Corruzione: processo Montante, risarcite parti civili

Caltanissetta, 10 mag. (AdnKronos) - Tutti gli imputati del processo Montante sono stati condannati al risarcimento del danno in favore delle parti civili: Camera di commercio, Industria, Artigianato di Caltanissetta, per un importo pari a 30 mila euro e Comune di Caltanissetta per un importo pari a 70 mila euro. Per Alfonso Cicero previsto un risarcimento di 10 mila euro e 30 mila euro per l'Ordine dei giornalisti. Ancora risarcimenti per i giornalisti Gianpiero Casagni, Attilio Bolzoni, Graziella Lombardo tra i 5.000 euro e i 15.000 euro.