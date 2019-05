Corruzione: Procuratore Caltanissetta, ‘Procura ha lavorato senza condizionamenti’**

Caltanisetta, 10 mag. (AdnKronos) - "Non so di cosa parli la difesa di Montante quando parla di pressioni che ci sono state sul processo Montante, certamente l'ufficio di procura si è mosso in condizione di assoluta libertà senza alcun condizionamento. Abbiamo cercato le prove per ricostruire questo sistema che ha trovato riconoscimento nel dispositivo della sentenza". Lo ha detto il Procuratore di Caltanissetta Amedeo Bertone commentando le parole del legale di Montante che oggi ha parlato di "pressioni sul processo".