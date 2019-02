Corruzione: Saguto show in aula, ‘Ecco l’agenda con le segnalazioni dei giudici’/Adnkronos (3)

(AdnKronos) - Nella deposizione terminata solo nel tardo pomeriggio, Silvana Saguto attacca anche Massimo Ciancimino. E ricorda una frase del figlio dell'ex sindaco mafioso di Palermo in una intercettazione: "Disse - spiega - 'A quella la dobbiamo fare saltare dalla sezione'". E poi aggiunge: "Ho aspettato di difendermi davanti a un collegio, non ho mai voluto parlare mai con nessuno se non davanti a un tribunale - dice - Io ho letto gli atti e proprio avendoli letti non ho voluto rilasciare interviste. Semmai parlerò lo farò adesso dopo avere parlato". Ma poi, nel corso del controesame, arriva anche qualche non ricordo', quando i pm Maurizio Bonaccorso e Claudia Pasciuti le chiedono conto di una serie di intercettazioni con Gaetano Cappellano Seminara. Il controesame riprenderà mercoledì prossimo, sempre con le domande dei pm.