Corruzione: violazioni edilizie, tra arrestati sindaco di Valsolda

Milano, 1 mar. (AdnKronos) - C'è anche il sindaco di Valsolda, comune in provincia di Como, tra le nove persone arrestate dalla Guardia di finanza di Erba su richiesta della procura "per sei episodi di corruzione di pubblico ufficiale per atti contrari ai propri doveri di ufficio". Il primo cittadino, Giuseppe Farina, titolare di uno studio associato di progettazione e direzione dei lavori, è finito in carcere insieme al socio, ritenuto il "mediatore degli accordi illeciti" e a sette persone della zona (agli arresti domiciliari). Il sindaco è accusato di avere ricevuto nel 2018 del denaro "allo stato stimato in circa 25.000 euro", apparentemente a titolo di compenso per l'attività professionale prestata insieme al collega. Secondo l'accusa, quei soldi sarebbero serviti per chiudere un occhio per alcune concessioni edilizie, date in violazioni di vincoli urbanistici. Il tutto attraverso false attestazioni nelle segnalazioni di inizio attività e nelle relazioni tecniche, con modifiche nelle destinazione d'uso, con la sanatoria di lavori abusivi - anche con pressioni da parte del sindaco sul funzionario dell'ufficio tecnico del Comune perché rilasciasse i titoli autorizzativi - con l'approvazione del progetto di trasformazione dell'ex caserma di Dasio in nove unità abitative. Il sindaco è accusato "di avere accettato la promessa di denaro ed altre utilità economiche" dal proprietario di un terreno in una zona a rischio idrogeologico perché promuovesse l'approvazione da parte del consiglio comunale dell'acquisto dell'appezzamento. Nel corso delle indagini, attraverso intercettazioni telefoniche ed ambientali, "si è accertato che la scelta dei privati (attualmente indagati) di affidare i vari incarichi allo studio di progettazione e direzione dei lavori facente capo al sindaco ed al suo socio ha fatto parte dell'accordo corruttivo", vista la possibilità del primo cittadino "di interferire nelle scelte urbanistiche del Comune e di orientarne l'esito", spiegano gli inquirenti. Dalle indagini finanziarie sarebbe emerso "un significativo incremento di fatturato dello studio associato, in concomitanza della nomina a sindaco" avvenuta per il primo mandato nel 2011.