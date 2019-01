Costalli (Mcl): “Orgoglio per presenza Conte”

Roma, 26 gen. (Adnkronos) - "Orgoglio e soddisfazione per la partecipazione, per la prima volta, ieri, di un Presidente del Consiglio al nostro congresso. La presenza di Giuseppe Conte ha rappresentato un segnale importante, di attenzione non solo al mondo cattolico ma alle ragioni del dialogo con i corpi intermedi in un Paese che rischia di ritrovarsi sempre rancoroso". Lo ha detto il presidente del Movimento cristiano lavoratori, Carlo Costalli, parlando con i giornalisti nella seconda giornata del congresso in corso all'Ergife. "Mcl -ha ricordato- ha come interlocutore istituzionale il ministro del Lavoro ma stavolta è stato proprio il premier, al quale comunque ho mandato una lettera di invito, a volerci essere: 'Non potendo andare da tutti, ho scelto di venire da voi...' mi ha detto quando l'ho accolto". Non per questo, tuttavia, Mcl sposa le scelte di questo esecutivo: "Sul reddito di cittadinanza stiamo a vedere -avverte Costalli-anche perché non ci convince l'aver messo insieme lotta alla povertà e aiuto nella ricerca del lavoro. Però, indubbiamente, ora c'è un presidente del Consiglio, mentre fino a due mesi fa sembrava che esistessero solo Lega e M5S. E anche in Europa questa novità si comincia a percepire".