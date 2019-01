Costruzioni: Genovesi (Fillea), ‘ok tavolo crisi aziende ma non basta’

Roma, 17 gen. (AdnKronos) - La convocazione di una tavolo sulle crisi delle grandi aziende della costruzioni "è un primo segnale ma da solo non basta: serve un tavolo di politica industriale per il rilancio del settore". A sottolinearlo è il segretario generale della Fillea-Cgil, Alessandro Genovesi, commentando, con l'Adnkronos, l'annuncio, ieri al Mise nel corso dell'incontro sulla crisi della Cmc, dell'apertura di un tavolo di settore. "Va bene ogni sforzo che aiuti a trovare le soluzioni. Ma il problema non è solo di 5-6 aziende, il problema è complessivo: per questo, non vorrei che ci limitassimo a parlare dei malati mentre, invece, dobbiamo parlare della malattia che affligge tutto il settore", afferma Genovesi confermando le iniziative di mobilitazione della categoria indette con Fillea Cisl e Feneal Uil, che culmineranno nella manifestazione del 15 marzo prossimo. "Qualunque iniziativa va bene e siamo pronti a vedere le carte. Ma noi vogliamo parlare di politica industriale a 360 gradi", insiste Genovesi. Con la piattaforma presentata nei giorni scorsi, i sindacati chiedono di affrontare la crisi e l'emergenza in cui versano le costruzioni con una strategia complessiva che affronti, tra gli altri, il tema degli investimenti, delle grandi opere, l'istituzione di un Fondo nazionale di garanzia creditizia, interventi mirati sul sistema bancario nazionale, una revisione mirata del Codice Appalti, il rafforzamento del meccanismo del Durc e misure per contrastare il dumping contrattuale.