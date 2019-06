Cremona: madre minaccia figlio con coltello per programma politico in tv

Milano, 29 giu. (AdnKronos) - Una lite con il figlio per delle divergenze di pensiero su una trasmissione televisiva politica. E' questo il motivo che ha spinto una madre a impugnare un coltello e a minacciare il ragazzo che, impaurito, ha chiesto aiuto al 112. Sul posto è intervenuta una pattuglia dei carabinieri di Romanengo, in provincia di Cremona, che ha sequestrato l'arma e deferito la donna per minaccia aggravata.