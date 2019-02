Cremona: rissa tra bande rivali, quattro arresti

Milano, 23 feb. (AdnKronos) - E' di quattro arresti il bilancio di una rissa avvenuta a Cremona tra due gruppi di giovani sikh, comunità indiana, uno residente in zona e l'altro proveniente dal piacentino, che si sono dati appuntamento vicino alla stazione ferroviaria e si sono 'scontrati' nel piazzale davanti a centinaia di studenti appena usciti dei vicini istituti scolastici. I carabinieri, avvertiti dai diversi testimoni spaventati, sono riusciti a bloccare tutti i protagonisti della rissa, lite già iniziata qualche giorno prima, "per motivi di 'rivalità giovanile'" e ricominciata dopo essersi dati appuntamento per chiarirsi. Il bilancio è di quattro arresti per rissa e lesioni aggravate, in manette sono finiti ragazzi dai 18 ai 25 anni; altri quattro hanno dovuto ricorrere alle cure mediche per varie lesioni e fratture al setto nasale e agli arti. Altri otto sikh, tra i 16 e 21 anni, sono stati fermati e identificati. La loro posizione è al vaglio dei carabinieri.