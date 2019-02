Crisi: Bazoli, ‘globalizzazione grande occasione persa da occidente’ (2)

(AdnKronos) - "Ho appena letto sul Regno", la rivista fondata dalla Congregazione dei sacerdoti del Sacro Cuore, "un editoriale di Gianfranco Brunelli che suggerisce un Sinodo d'Italia. Un'idea - rileva Bazoli- che mi pare in linea con quella espressa su Civiltà Cattolica anche da padre Spadaro (come è noto, molto vicino a Papa Francesco). Ma, se considero i grandi mutamenti intervenuti nel mondo e nella stessa Chiesa dal Concilio Vaticano II ad oggi, la crisi di valori dell'Occidente e alcuni importanti temi dottrinali da affrontare nuovamente, mi chiedo se non si debba pensare a un nuovo Concilio Ecumenico". Per quanto riguarda il tema immigrati, Bazoli sottolinea che "in un primo tempo papa Francesco ha incoraggiato un approccio tendenzialmente radicale al problema dell'immigrazione; in seguito ha chiarito i limiti di un'accoglienza responsabile e sostenibile. Sostengo, ad esempio, che l'Europa, per non essere travolta, dovrebbe assumersi come compito primario il rilancio economico dell'Africa, che tra vent'anni avrà più di due miliardi di abitanti".