Crisi: in un libro i consigli dell’avvocato per il sovraindebitamento

Roma, 29 gen. (Labitalia) - 'La verità scritta da un avvocato. Come estinguere i debiti grazie alla legge sul sovraindebitamento'. Questo il titolo del libro di Monica Pagano, professionista specializzata nel tema del sovraindebitamento che ha da poco ampliato l'attività aprendo la sua nuova sede milanese che va ad aggiungersi allo studio di Brescia, e pubblicato da Primiceri Editore. ?Ho scritto questo libro - spiega l'autrice - come un atto di difesa degli italiani ?onesti', quelli che lavorano e a cui la sorte ha voltato le spalle, quelli che non sapevano, quelli travolti dalle tasse, quelli che ci hanno provato ma non ce l'hanno fatta. E' per loro che lavoro ogni giorno, ed è a loro che va il mio messaggio di speranza: non è finita. Una legge che consente un nuovo inizio esiste, nonostante nessuno ne parli?. Il testo utilizza un linguaggio chiaro e accessibile: lo stile di scrittura è stato calibrato sulle esigenze dei clienti tipici che affollano gli studi legali italiani in cerca di una soluzione alla crisi di sovraindebitamento. Il testo, dunque, punta a un mercato ben definito fatto da lettori in crisi, oberati dai debiti, con un sovraindebitamento in corso, che stanno cercando (o, ancora meglio, valutando) le strade possibili per uscirne. A loro si rivolge Monica Pagano, illustrando la legge numero 3 del 2012 (entrata in vigore alla fine del 2014), che permette ai soggetti non fallibili di accedere alla procedura che offre la possibilità mediante un piano di ristrutturazione del debito di pagare quanto è effettivamente possibile in base alle proprie entrate e di stralciare il restante. Il libro cerca, dunque, di fornire al lettore gli strumenti concettuali adeguati per comprendere la sua situazione e il modo migliore per uscirne. Una panoramica corredata da schede informative e tabelle, riferimenti normativi, precisazioni grafiche, dialoghi dallo stile umano, soluzioni proattive e consigli; documenti necessari e strategie per organizzarli; come stare in guardia dagli errori umani e come evitarli.