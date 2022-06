Acireale: uccisi due cugini di Librino

Sono ancora in corso le indagini dei carabinieri del commando provinciale coordinati dal sostituto procuratore Michela Maresca, per fare luce sul duplice omicidio avvenuto a quanto pare martedi notte all’interno di un podere di via Roccamena alla periferia di Acireale nella frazione di Pennisi. I corpi senza vita, sono quelli di due cugini, Vito e Virgilio Cristian Cunsolo, rispettivamente di 29 e 30 anni, tutti e due catanesi. Il sospetto degli investigatori è che i due si trovassero nel fondo agricolo per compiere dei furti di limoni.

La scoperta e’ stata fatta da alcuni parenti delle vittime dopo che ieri sera i due non avevano fatto rientro a casa: nel pomeriggio di oggi e’ arrivata la macabra scoperta. C’e’ il sospetto che i due siano stati sorpresi a rubare e qualcuno li abbia feriti servendosi di un’arma da fuoco.

Al vaglio degli investigatori dell’Arma coordinati dal comandante del Reparto Operativo dei Carabinieri di Catania Piercarmine Sica. Vi e’ la posizione di un uomo anziano, proprietario del terreno, che al termine dell’interrogatorio, la Procura ha spiccato il decreto di fermo, perché l’uomo avrebbe confessato. Ieri a tarda sera, sul luogo del rinvenimento dei due cadaveri, sono arrivati molti conoscenti dei Cunsolo che abitavano al Villaggio Sant’Agata e ci sono stati momenti di tensione con i militari dell’Arma.