Anche a Catania la convention di Sicilia Vera

Alle Ciminiere di Catania, la convention per la Sicilia Orientale del Movimento fondato da Cateno De Luca, Sicilia Vera. “Sicilia Vera chiama a raccolta i propri associati per fare il punto sulla situazione organizzativa nel territorio e la campagna di tesseramento in corso”, spiega in una nota il movimento. Nel corso dell’evento verranno presentati anche i nomi di coloro che hanno scelto di sostenere Cateno De Luca, ex sindaco di Messina, nella sua corsa verso Palazzo d’Orléans e quindi verso la presidenza della Regione Siciliana.