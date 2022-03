Anniversario dell’assassinio del Maresciallo Maggiore Alfredo Agosta

Nell’ambito degli eventi commemorativi in occasione del 40° anniversario dell’assassinio del Maresciallo Maggiore “Aiutante” Alfredo Agosta, Medaglia d’Oro al Valore dell’Arma dei Carabinieri alla memoria, la Dott.ssa Vincenza Bifera, Presidente dell’“Associazione Nazionale Antimafia Alfredo Agosta”, unitamente al Comando Provinciale Carabinieri di Catania, ha organizzato un concerto della Fanfara del 12° Reggimento Carabinieri “Sicilia”, che ha avuto luogo nella serata del 18 marzo u.s., presso il Teatro Bellini di Catania. La Fanfara ha allietato i presenti con numerosi pezzi, dal “Nessun Dorma” di Puccini, all’immancabile marcia d’ordinanza dell’Arma dei Carabinieri, “La Fedelissima”, per concludere con l’Inno d’Italia. All’evento erano presenti i due figli della vittima di mafia, nonché il Comandante della Legione Carabinieri “Sicilia”, Gen. B. Rosario Castello, il quale nella circostanza ha ricordato l’importanza di “fare squadra” nella lotta al crimine organizzato, anche attraverso le migliori sinergie con le associazioni antimafia quale quella intitolata al Maresciallo Agosta. Gli intervenuti hanno anche avuto l’occasione di ammirare alcuni cimeli che ricordano la figura dell’eroe dell’Arma, esposti nel foyer del teatro. Il ricavato dell’evento è stato devoluto in beneficenza all’Opera Nazionale Assistenza per gli Orfani dei Militari dell’Arma dei Carabinieri (O.N.A.O.M.A.C.).