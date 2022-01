Ars, incontro tra Musumeci e Micciché a Catania

Un incontro “franco, cordiale e costruttivo” durato un’ora al PalaRegione di Catania. E’ l’esito del confronto, secondo quanto apprende l’ANSA, tra il governatore Nello Musumeci e il presidente dell’Ars Gianfranco Miccichè per parlare del governo regionale e della maggioranza dopo le polemiche che hanno fatto seguito al voto in Aula sui grandi elettori. Secondo indiscrezioni, il presidente Miccichè è ancora a Catania per altri incontri politici con l’e xgovernatore e leader del Mpa Raffaele Lombardo e il senatore di FdI ed ex sindaco del capoluogo etneo Raffaele Stancanelli.