Asp: Concluse le procedure di stabilizzazione per 73 operatori

Concluso l’iter di stabilizzazione per 73 operatori. Hanno firmato i contratti, così come previsto dall’art. 20, comma 1, della Legge Madia: Con queste assunzioni sono state completate le procedure di stabilizzazione, con assunzione diretta, del personale precario che ha maturato, nel 2021, i requisiti previsti dalla legge. «Un altro traguardo raggiunto – dichiara il direttore generale dell’Asp di Catania, Maurizio Lanza -, sia per la governance aziendale, sia per i numerosi lavoratori che da oggi scrivono una pagina di stabilità e di crescita nelle loro carriere professionali».

Presenti alla firma dei contratti, il direttore dell’UOC Risorse umane, Santo Messina e il dirigente responsabile dell’UOS Gestione del personale dipendente, Giuseppe Longo. «Voglio ringraziare gli Uffici per il grande lavoro svolto. Il superamento del precariato rappresenta una misura di tutela dei lavoratori e una opportunità di valorizzazione delle professionalità maturate – afferma il direttore amministrativo Giuseppe Di Bella -. Ci apprestiamo adesso a due ulteriori passaggi. Mi riferisco alle stabilizzazioni mediata da concorso e all’avvio, entro l’autunno, della nuova ricognizione del personale precario».

«Abbiamo ulteriormente consolidato la rete assistenziale – aggiunge il direttore sanitario Antonino Rapisarda -, migliorando, in coerenza con il piano del fabbisogno e le esigenze organizzative e funzionali dei nostri servizi, la capacità di risposta dei nostri servizi».Entro la fine del mese di maggio saranno pubblicati sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana gli avvisi per la stabilizzazione, mediante concorso (secondo quanto previsto dall’art. 20, comma 2, della Legge Madia), di 34 operatori: 5 dirigenti, 29 operatori del comparto.