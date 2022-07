Botte alla compagna, arrestato 29enne

Avrebbe picchiato la compagna per gelosia fino a provocarle traumi alla testa, al viso, a un ginocchio e a un gomito, con una prognosi di un mese, ma dopo l’intervento dei carabinieri è stato arrestato. Si tratta di un 29enne catanese, accusato di lesioni personali aggravate. I militari sono intervenuti dopo una telefonata di alcuni vicini, messi in allarme dalle urla provenienti dall’appartamento della coppia. Giunti sul posto, i carabinieri hanno soccorso la donna ferita che ha confermato loro la violenta lite con il compagno. La vittima, che aveva già denunciato l’uomo per un episodio analogo alcuni mesi fa, giunta in caserma ha deciso di non presentare una nuova denuncia ma i militari hanno comunque arrestato l’uomo, che è finito ai domiciliari.