Botti di fine anno, ci sono feriti lievi

Ordinanze anti botti non rispettate e feriti. Quattoridici solo in Campania secondo un primo bilancio. Tre le persone che sono state soccorse nel Salernitano. Le conseguenze piu’ gravi per un uomo di Carbonara di Nola, di 47 anni, che ha perso un occhio. A Catania, ci sono diverse persone ferite. Tra la sera e la notte appena trascorse hanno fatto ricorso alle cure del Pronto soccorso dell’Ospedale Cannizzaro di Catania.

Le conseguenze più serie sono quelle riportate da un 46enne di Catania che ha subito un trauma da scoppio di petardo con ferita alla mano sinistra ed è stato ricoverato in Chirurgia Plastica. Ferito alla mano da un petardo anche un 37enne della provincia: medicato, ha preferito tornare a casa. Piccole ustioni a una mano dovute all’utilizzo di un petardo ha riportato un bambino di 2 anni, che dopo le cure è stato dimesso.

Un colpo di pistola a salve ha ferito alla mano un 50enne dell’Acese: l’uomo è stato medicato e dimesso. Al pronto soccorso dell’Ospedale Cannizzaro si sono anche rivolti un 52enne e una minore, in stato di ebbrezza per eccesso di alcol.