Calcio Catania, ancora nessun acquirente

Ancora nessun acquirente per il Catania. Il Tribunale della città etnea ha annunciato che “l’udienza di vendita in forma telematica del ramo caratteristico calcistico della società fallita Calcio Catania spa è andata deserta per mancanza di domande di partecipazione, peraltro, non risultando accreditata, sul conto della procedura, alcuna somma a titolo di cauzione”.

La vendita telematica, fissata per oggi dai tre curatori, comprendeva “diritti pluriennali alle prestazioni dei calciatori; struttura e organizzazione del settore giovanile; immobilizzazioni materiali; indumenti, merce store, targhe, coppe e trofei; due marchi registrati”. Dichiarata fallita lo scorso dicembre, la società rossazzurra si era vista prorogare l’esercizio provvisorio fino al 7 marzo per un secondo tentativo di vendita dopo che l’11 febbraio l’asta era stata dichiarata deserta per mancanza di domande di partecipazione.

“Le notizie dal tribunale di Catania sono molto negative. Attendiamo le conseguenti determinazioni che spettano al tribunale. Massimo rispetto per la preoccupazione di una città e di una tifoseria gloriosa. Rispetto vuol dire stare in attesa, ci sarà il tempo per parlare”. Lo ha detto il presidente della Lega Pro, Francesco Ghirelli.