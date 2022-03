Calcio Catania, pervenuta offerta

“Con riferimento alla odierna udienza di vendita in forma telematica del ramo caratteristico calcistico della società fallita Calcio Catania, si comunica che, nel termine fissato dall’invito a offrire con gara eventuale pubblicato dalla Curatela in data 8 marzo 2022, è pervenuta all’indirizzo pec del Fallimento una sola offerta irrevocabile di acquisto, in merito alla quale il Collegio dei Curatori ha già rimesso, come per legge, gli atti alla sezione fallimentare del Tribunale di Catania, la quale provvederà ad effettuare le opportune valutazioni di competenza”. E’ quanto si legge nel comunicato stampa firmato dal Presidente del Tribunale di Catania, Francesco Mannino, in merito alla vendita del Catania. Da quello che trapela, ci sarebbe un offerta per mezzo milione di euro, e sarebbe quella dell’imprenditore Benedetto Mancini che nelle scorse settimane ha pure costituito una societa’ ad hoc. Mancini adesso attende il responso del tribunale e intanto ha gia’ programmato per oggi pomeriggio una visita a Torre del Grifo e una conferenza stampa per domani mattina.