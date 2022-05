Calcio: emessi 9 provvedimenti di Daspo

Il Questore di Catania ha emesso 9 provvedimenti di DASpo nei confronti di altrettanti giocatori – tutti minorenni – di una squadra partecipante al torneo Allievi Under 17 Provinciali. I fatti si riferiscono ai tafferugli verificatisi, all’interno del campo comunale di Scordia, lo scorso 6 maggio, quando, al termine dell’incontro di calcio, alcuni giocatori accerchiarono e aggredirono gli atleti della squadra antagonista, mentre esultavano per il risultato ottenuto. Subito dopo, dagli spalti, alcuni tifosi invasero il terreno di gioco, unendosi all’azione violenta. La sicurezza dei luoghi venne ristabilita solo dopo l’intervento dei Carabinieri. A seguito delle violente aggressioni, uno degli assistenti arbitrali, sette giocatori e l’allenatore della squadra di casa furono costretti a ricorrere al Pronto Soccorso. Per i gravissimi comportamenti tenuti in quell’occasione, ai nove giocatori è stato fatto divieto di accedere agli stadi, include le gare di categorie giovanili o calcio a 5 sia in Italia che in Europa. I provvedimenti interdittivi hanno una durata che va dai 2 ai 3 anni, in funzione della gravità delle azioni commesse.