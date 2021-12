Cantarero, ci sarebbe una telecamera che inquadra l’assassino

E’ caccia all’uomo quella dei carabinieri che da tre giorni sono alla ricerca di un indagato che venerdi sera avrebbe premuto il grilletto per uccidere la 27enne Giovanna Cantarero, detta Jenny. La Procura di Catania e gli investigatori mantengono uno stretto riserbo. Secondo la ricostruzione degli investigatori, l’uomo avrebbe avuto una relazione definita ‘burrascosa’ con la vittima ed è irreperibile dalla notte del delitto. Ci sarebbe anche una telecamera che inquadra la fuga dell’assassino di Genny Cantarero. Il filmato mostrerebbe l’assassino in moto con il capo protetto da un casco integrale. Secondo quanto trapelato, gli scenari ipotizzati dagli investigatori per la sparizione dell’uomo sono due: una latitanza in piena regola, o un gesto estremo, come il suicidio. Ma al momento non ci sarebbero ‘prove’ concrete su nessuna delle due ipotesi.