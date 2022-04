Catania: Cantarella, “l’amministrazione Pogliese e’ una esperienza chiusa”

“Nei giorni scorsi Salvo Pogliese, da segretario regionale di Fratelli d’Italia in Sicilia, ha chiesto alla Lega di rientrare in giunta comunale a Catania, un percorso lo ricordo che si interruppe nel novembre scorso con la revoca dell’assessore Porto e con le mie dimissioni”.

Lo afferma all’AdnKronos il segretario provinciale della Lega di Catania e componente dell’esecutivo nazionale del Carroccio, Fabio Cantarella, ex assessore comunale della giunta comunale del capoluogo etneo retta dal sindaco Salvo Polgliese, ad oggi ‘sospeso’. “Da parte di Pogliese – aggiunge Cantarella- voleva essere un gesto di distensione tra Lega ed FdI che partisse proprio da Catania”. “Ne ho parlato personalmente con il segretario regionale Minardo – evidenzia Cantarella- e con Matteo Salvini”.

“La Lega la sta valutando ma personalmente, da ex amministratore e segretario provinciale del partito – prosegue infine Cantarella- ritengo che l’amministrazione Pogliese, che ha lavorato bene, non abbia però più nulla da dire ai cittadini catanesi, e’ una esperienza chiusa. Rientrare per rientrare, solo per ‘occupare’ poltrone, anche no, ho dato la mia indisponibilità”.