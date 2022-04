Catania, Cuffaro: “Abbiamo il dovere di difendere e custodire l’Europa”

Il commissario regionale della DC Nuova, Totò Cuffaro, ha partecipato, venerdi pomeriggio, al convegno “Il futuro possibile dell’Unione Europea” a Palazzo Landolina, sede provinciale della Democrazia Cristiana, a Catania. Presenti anche Enzo Bianco, presidente dei Liberal Pd e Giovanni La Via, direttore generale dell’Università di Catania. “In Italia come in Europa viviamo un momento difficile – ha dichiarato Cuffaro -. Abbiamo il dovere di difendere e custodire l’Europa che abbiamo costruito. Purtroppo viviamo una fase dove invece ciò che abbiamo creato viene picconato da processi di ideologizzazione, di populismo e da proteste senza costrutto. Ritengo, inoltre, che necessiti anche una giustizia europea ed è urgente mettere al centro dell’agenda politica il problema dei detenuti, spiegando a tutte le cittadine e i cittadini italiani per quale motivazione l’ergastolo, ad esempio, in Germania dura 20 anni mentre in Italia lo abbiamo trasformato in un fine pena mai. Chi sta in carcere deve avere la speranza di una vita libera”.