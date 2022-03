Catania: tre arresti per tentata estorsione

Su delega della Procura Distrettuale della Repubblica di Catania, i Carabinieri hanno dato esecuzione ad un’ordinanza di custodia cautelare in carcere emessa dal Gip, su richiesta di questa Direzione Distrettuale Antimafia, nei confronti di tre soggetti gravemente indiziati del delitto di concorso in tentata estorsione aggravata anche dal metodo mafioso. Si tratta di Antonino Alecci, 60 anni, Salvatore Mascali, 45 vanni, Alfio Scuderi, 69 anni. L’indagine, coordinata dalla DDA di Catania e condotta dai Carabinieri della Stazione di Piazza Verga, unitamente a quelli del Nucleo Operativo della Compagnia di Piazza Dante, dal dicembre 2021 al febbraio scorso, ha consentito di riscontrare, in attesa degli ulteriori sviluppi processuali, la denuncia presentata da un imprenditore minacciato con un modus operandi tipico delle consorterie mafiose, in caso di mancato pagamento di una somma di denaro indebitamente pretesa.