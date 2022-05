Codice della strada, multe per quasi 40 mila euro

Multe per quasi 40 mila euro per inosservanza alle norme del codice della strada sono state elevate a Catania dai carabinieri durante controlli ad automobilisti. I posti di blocco sono stati disposti anche nelle strade limitrofe ai principali snodi viari della città quali la via Passo Gravina, Piazza Mancini Battaglia e corso Martiri della Libertà, nei pressi della stazione ferroviaria centrale. Le sanzioni sono scattate per inosservanze che vanno dalla guida senza patente perché mai conseguita al mancato rispetto degli impianti semaforici e, nella maggior parte dei casi, alla mancata copertura assicurativa che hanno comportato il fermo amministrativo e il sequestro di quattro veicoli controllati. Tra i sanzionati molti giovanissimi ai quali sono state contestate contemporaneamente anche più violazioni al codice della strada.