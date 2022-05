Comune: Giuseppe Lombardo e Barbara Mirabella, si dimettono

Gli assessori della giunta comunale di Catania, Giuseppe Lombardo e Barbara Mirabella, nei termini stabiliti dalla legge per non incorrere in cause di ineleggibilità per il rinnovo dell’Ars, hanno ufficializzato le loro dimissioni dall’incarico. L’ultimo loro atto in Giunta è stato ieri: hanno proposto all’esame le ultime delibere delle loro deleghe. Giuseppe Lombardo, assessore uscente ai servizi sociali ha promosso l’istituzione del Garante per i Diritti delle persone con Disabilità con il regolamento che ne disciplina il funzionamento. L’ultima proposta deliberativa dell’assessore Mirabella relativamente alle sue deleghe alla Cultura e ai Grandi Eventi ha riguardato la stipula di un accordo con il Ministero della Cultura per l’utilizzo delle risorse, complessivamente 1,1 milioni di euro, attribuite al Comune nell’ambito del riparto nazionale per i capoluoghi di Città metropolitana.