Confronto sui rincari in Prefettura

La situazione economica e sociale della provincia in conseguenza dei rincari di beni e forniture energetiche è stata al centro a Catania di un incontro in Prefettura, presieduto dal Prefetto Maria Carmela Librizzi, al quale hanno preso parte un rappresentante della Città Metropolitana di Catania, l’assessore Sergio Parisi per il Comune di Catania, il presidente di Confindustria di Catania, i rappresentanti delle associazioni di categoria di tutti i comparti produttivi e le rappresentanze sindacali di Cgil, Cisl, Uil e Federconsumatori.

A chiedere il tavolo di confronto sono state le associazioni di categoria e le rappresentanze sindacali. Il Prefetto ha assicurato che si farà portavoce delle istanze presentate nei confronti dei competenti organi centrali. Dalle diverse associazioni di categoria è stata espressa “preoccupazione per i rincari energetici e il mancato reperimento delle materie prime specialmente nelle grosse aziende che operano sul territorio”.

Una delle criticità maggiormente avvertite è anche l’aumento indiscriminato dei prezzi di vendita al dettaglio. I rappresentanti delle sigle sindacali hanno espresso la necessità di una calmierazione dei prezzi dei prodotti di vendita al dettaglio, soprattutto di beni di prima necessità e ad alto consumo e hanno chiesto al Prefetto di “farsi portavoce con il Governo centrale per il ricorso alla cassa integrazione straordinaria allo scopo di evitare situazioni che possano determinare un potenziale aumento dei livelli di disoccupazione”.

Per il comparto delle piccole e medio imprese è stato chiesto al Prefetto di farsi portavoce con il Governo centrale “per la proroga dei periodi di preammortamento e di ammortamento dei mutui”. Il Comune di Catania e la Città Metropolitana, nell’assicurare “piena disponibilità alle associazioni di categoria per ogni intervento ritenuto necessario”, hanno anche comunicato di avere già messo in atto il passaggio a forme alternative di efficientamento energetico a favore delle scuole e delle sedi istituzionali del Comune. Il Prefetto, nel convocare questo tavolo di confronto allo scopo di affrontare in piena sinergia le problematiche in questione.