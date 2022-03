Costi carburante e alimenti: Sammartino (Lega), “necessario tavolo per confronto”

“L’aumento del costo del carburante e dei generi alimentari mi preoccupa molto. È chiaro a tutti, basta fermarsi al benzinaio e andare dal panettiere per accorgersi di come i prezzi stiamo lievitando di molto, costringendo le famiglie a qualche ulteriore sacrificio”. A scriverlo nella sua pagina personale facebook il deputato regionale della Lega Luca Sammartino.

“Credo sia necessario attivarsi rapidamente perché questi nuovi costi aggiuntivi, dovuti al conflitto in Ucraina, non strozzino le famiglie già in difficoltà dopo questi due anni di pandemia. La Regione è il Governo centrale devono farsi carico di questa emergenza, studiando un piano economico che permetta di alleggerire l’impatto sui cittadini”.

“È necessario – scrive Sammartino – un tavolo di confronto che fornisca risposte rapide: non potremo mai parlare di rilancio della Sicilia, se non ci occupiamo di risolvere in principio questa emergenza”.