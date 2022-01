Covid, da lunedì il drive-in si sposta al Maas

“Da lunedì’ prossimo il drive-in di Catania di via Forcile sarà spostato nella sede dei Mercati agroalimentari Sicilia (Maas) di contrada Jungetto e in via Forcile resterà solamente il servizio rivolto ai tamponi programmati per chi deve avere un provvedimento di fine isolamento”. Lo afferma in un video diffuso alle tv locali il commissario per l’emergenza Covid di Catania Pino Liberti, che aggiunge: “La stessa attività sta per partire a Gravina di Catania e a Misterbianco e contiamo di rafforzare ancora questo tipo di attività che servirà a ad accelerare le pratiche di guarigione dei cittadini”.