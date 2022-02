Dario Daidone nominato nel Cda dell’Irfis

L’avvocato Dario Daidone, direttore del servizio Legale del Policlinico di Catania e docente a contratto in materie giuridiche delle università del capoluogo etneo e San Raffaele di Roma, è stato nominato componente del Consiglio di amministrazione dell’Irfis, la società finanziaria per il mediocredito di cui è azionista unico la Regione Siciliana. “Ringrazio il presidente Musumeci, il presidente Gargano e i colleghi del Cda – ha dichiarato Daidone – per avermi accolto nella eccellente squadra dell’Irfis. Metterò al servizio della società e della Regione tutte le mie competenze e il mio entusiasmo”.