Daspo per 21enne responsabile di lite

Il questore di Catania ha applicato un Daspo Willy nei confronti di un 21enne, ritenuto responsabile di una lite avvenuta in un locale in via Teatro Massimo, a Catania, la notte dello scorso 2 aprile. La lite sarebbe avvenuta all’interno del locale. Ad avvertire le volanti della squadra mobile sarebbero stati alcuni passanti.

Il giovane avrebbe innescato una lite con degli altri ragazzi, in evidente stato di ebbrezza e probabilmente per futili motivi. Il Questore di Catania, all’esito degli accertamenti svolti dalla Divisione Anticrimine, valutata la pericolosità sociale del comportamento, al fine di garantire la sicurezza pubblica ed evitare il ripetersi di ulteriori episodi che possano mettere a rischio l’incolumità dei giovani avventori dei locali della movida catanese, ha emesso la misura di prevenzione del divieto di accesso al bar dove si è verificata la lite, alle vie limitrofe e nelle immediate vicinanze e negli spazi antistanti, per 1 anno, a carico del giovane di anni 21, responsabile dei disordini. Il divieto è stato esteso a tutti i locali pubblici ricadenti nella medesima zona, indicati nel Daspo.

L’eventuale violazione comporta una sanzione penale, infatti è punita con la reclusione da 6 mesi a 2 anni e la multa da 8 mila a 20 mila.