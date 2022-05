Di Dio Datola è il nuovo vice prefetto vicario

Giuseppina Maria Patrizia Di Dio Datola è il nuovo viceprefetto vicario della Prefettura di Catania. Originaria di Piazza Armerina (Enna), arriva dalla Prefettura di Trieste, dove svolgeva le funzioni di viceprefetto vicario. Laureata in Giurisprudenza, è entrata nei ruoli dell’Amministrazione vivile dell’Interno nel 1987. Inizialmente è stata assegnata alla Prefettura di Enna, dove ha svolto anche le funzioni di Viceprefetto Vicario coordinatore. Successivamente è stata destinata alla Prefettura di Reggio Calabria con il ruolo di viceprefetto vicario e al Ministero dell’Interno – Dipartimento per le politiche del personale come componente della Commissione per la progressione in carriera. Tra i numerosi incarichi ricoperti nella sua carriera è stata componente della Commissione Straordinaria di diversi Comuni sciolti per infiltrazioni mafiose.. Con provvedimento del Ministro dell’Interno in data 8 maggio 2019 le è stato conferito incarico speciale per supportare il Prefetto di Palermo nella promozione e valorizzazione del patrimonio monumentale e artistico del Fondo edifici di Culto (Fec) a Palermo e nella provincia.