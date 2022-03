Diffamazione aggravata, il Gup Catania assolve giornalista

Il Gup di Catania, Dora Catena, rigettando la richiesta della locale Procura, ha emesso sentenza di archiviazione, con la formula “perché il fatto non costituisce reato”, dell’inchiesta per diffamazione aggravata nei confronti del giornalista Umberto Teghini. Il fascicolo era stato aperto con l’accusa, per il giornalista, difeso dall’avvocato Giuseppe Lipera, di avere offeso “l”onore e la reputazione del sindaco di Aci Catena, Sebastiano Oliveri, e quindi dell’amministrazione comunale” con la pubblicazione sul sito SicraPress del video intitolato ‘Aci Catena, mancano i loculi e le fioriere diventano tombe’, con il quale Teghini commentava una notizia di stampa. Il Gup di Catania, sottolinea l’avvocato Lipera nel rendere nota la sentenza, ha “respinto tutte le richieste della parte civile costituitasi in giudizio”.