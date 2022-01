Dipendente senza mascherina, chiuso Bar

Gli agenti della polizia di Stato, nel corso di un controllo ad un noto bar nel lungomare di Catania, hanno contravvenzionato il titolare per avere violato la normativa anti Covid. Oltre al pagamento di una multa di 400 euro, è stata disposto la chiusura di 5 giorni dell’attività, in quanto all’interno del locale è stato trovato un dipendente addetto alla preparazione e somministrazione di alimenti e bevande, privo della mascherina. Inoltre, il titolare è stato multato poiché in qualità di addetto alla cassa non era in grado di esibire il Green pass e ulteriori 400 euro gli sono stati notificati per avere consentito ad un dipendente di espletare attività lavorativa sprovvisto di Green pass.