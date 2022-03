Discarica abusiva, denunciato 59enne

I Carabinieri della stazione di San Gregorio di Catania hanno denunciato un 59enne per gestione illecita di rifiuti. Nel corso del controllo è emerso che l’uomo utilizzava un terreno, nel comune di Valverde, come discarica non autorizzata di rifiuti speciali, anche pericolosi. Al momento dell’intervento i carabinieri hanno trovato anche un incendio in corso. Le fiamme, che avevano interessato diversi cumuli di rifiuti, si erano estese anche ad un’autovettura di proprietà dell’uomo, andata completamente distrutta. Nel terreno sono stati trovati manufatti in ferro, pneumatici, frigoriferi, condizionatori, parti elettroniche, barattoli vuoti di vernice e parti in plastica. A macchia di leopardo i militari hanno poi constatato la presenza di altre micro discariche di materiale vario, tra cui resti di potature, materiale di risulta proveniente da lavori edili e coperture di guaine in catrame. L’autorità giudiziaria ha convalidato il sequestro dell’intera area.