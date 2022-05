Fava apre campagna elettorale a Catania

Parte oggi da Catania la campagna elettorale di Claudio Fava in vista delle elezioni alla presidenza della Regione Siciliana del prossimo autunno. Per il deputato regionale di sinistra si tratta della seconda candidatura alla poltrona di Palazzo Orleans. Nel 2017 infatti sfidò il candidato di centrodestra Nello Musumeci, poi vincitore, il dem Fabrizio Micari e il grillino Giancarlo Cancelleri. In quel caso ottenne il 6,10%, e la sua lista ottenne un seggio a Palazzo dei Normanni. Cinque anni prima, alle regionali del 2012, un ritardo nella registrazione della sua residenza nel comune di Isnello determinò la sua esclusione dalla corsa alla presidenza a favore della candidata Giovanna Marano.