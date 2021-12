Forza Italia Giovani, via ai nuovi coordinamenti provinciale e comunale

Grande entusiasmo a Catania per il tradizionale scambio di auguri natalizi di Forza Italia Giovani, in cui si è proceduto a rinnovare il coordinamento provinciale e comunale di Catania, alla presenza del coordinatore regionale Andrea Mineo, del suo vice, Carlo Maria Castiglione e del dirigente nazionale, Antonio Montemagno.

A guidare il movimento giovanile in provincia sarà Giorgia Schilirò, coadiuvata dai vice Giorgio Sanfilippo e Andrea Paparo, mentre il coordinamento cittadino sarà diretto da Andrea Murabito, il cui vice sarà Gorgui Diagne.

“A seguito delle elezioni amministrative che ci hanno visti protagonisti in tutta la Sicilia – dice Andrea Mineo, coordinatore regionale di Forza Italia Giovani Sicilia – e che hanno visto l’elezione o la rielezione di tanti nostri giovani in tutte le Province, abbiamo riorganizzato il movimento giovanile a Catania, che metterà in risalto tutte le migliori espressioni su base territoriale. Grazie al lavoro di squadra di tutta Forza Italia Sicilia – continua – il nostro vivaio azzurro continua a crescere e rinnovarsi, nel solco della buona politica, conscio delle proprie potenzialità e delle sfide che ci attendono”.

“Sono grato ad Andrea Mineo – sottolinea Carlo Maria Castiglione – che ha saputo cogliere i nostri spunti attraverso nomine strategiche per il nostro territorio. Forza Italia Giovani a Catania dimostra di godere di una classe dirigente pronta alle grandi sfide, che lavora con dedizione e passione sui territori, a sostegno dell’azione della nostra deputazione, con in testa il presidente Gianfranco Miccichè e l’assessore Marco Falcone, dei sindaci, degli assessori e dei consiglieri che hanno contribuito alla formazione di coordinamenti di grande valore”.

Di seguito le nomine. Al coordinamento provinciale di Catania: Giorgia Schilirò, coordinatrice, Giorgio Sanfilippo e Andrea Paparo, vice coordinatori; Gerardo Fisauli, segretario organizzativo; e ancora, Dylan Toscano, Francesco Cristaldi, Alessia Cottone, Christian Ligama, Salvatore Scuto, Luigi Calaciura, Andrea Gruttadauria, Alessio Vitanza, Giuseppe Scaccianoce, Giuseppe Marletta, Giacinto Oscar Rizzo, Carmelo Andronico, Davide Privitera, Bruno Rametta, Tiziano Valente, Fabiano Lo Cicero, Alessia Savatteri, Gianfranco Rosati e Federico Viola.

Al coordinamento Grande Città di Catania andranno: Andrea Murabito, coordinatore; Gorgui Diagne, vice coordinatore; Giovanni Viglianisi, segretario organizzativo; e infine, Gabriele Pagano, Ettore Alberto Renda e Gianluca Guarrera.