Gay Pride: nel weekend parata anche a Catania

Sono sei le città che questo weekend vengono attraversate dall´Onda pride, la grande manifestazione a sostegno dei diritti delle persone lgbti. Si sfila a Milano (concentramento alle 14 in via Vittor Pisani, davanti a piazza Duca d´Aosta di fronte alla Stazione Centrale), a Napoli (appuntamento alle 15 in in Piazza Municipio), a Bari (alle 18 in piazza Umberto), a Catania (concentramento alle 17 in piazza Borgo) e a Sassari (alle 18 in piazza Università).

Domani, infine, corteo a Padova (concentramento alle 15 in piazza Garibaldi). “Ancora un fine settimana attraversato dalle rivendicaIoni di diritti e uguaglianza- dichiara Gabriele Piazzoni, segretario generale di Arcigay-. Siamo nel pieno di una mobilitazione che interessa tutto il Paese e che è l´unico argine vero ai venti oscurantisti che ci giungono da Oltreoceano. Se l´Italia non arretrerà in tema di diritti non è per le promesse di qualche politico, semmai perché le persone che abitano questo Paese non lo permetteranno. La nostra onda è stimolo, rivendicazione ma anche monito per la politica: il a retromarcia sui diritti qui non passerà”, conclude.

“La nostra presenza quest’anno è mirata a chiedere ai comuni un gesto concreto: ossia l’approvazione della nostra delibera che prevede una sanzione di 500 euro per tutte le persone che offenderanno o discrimineranno le persone LGBT+ nel territorio in cui viene approvata ed anche online”. Così Fabrizio Marrazzo, portavoce partito Gay LGBT+, solidale, ambientalista, liberale. Oggi si chiede un sostegno vero: “Rinnoviamo l’invito ai sindaci nelle grandi città, dove peraltro oggi passerà il Pride- continua Marrazzo- a non dare solo un patrocinio simbolico ma a fare per la prima volta in Italia un gesto concreto approvando la delibera come ad esempio già fatto nel comune di Morterone, dove è stata presentata dall’assessore Andrea Grassi, nostro coordinatore territori nazionale ed in altri 8 comuni”.