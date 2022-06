Il 22 giugno in Cattedrale il funerale di Elena Del Pozzo

Si terrà mercoledì 22 giugno, alle 17, presso la cattedrale di Catania, il funerale di Elena Del Pozzo, la bambina di 4 anni uccisa a Mascalucia dalla madre Martina Patti. La funzione sarà celebrata dal vescovo di Catania, monsignor Luigi Renna. “A Mascalucia avevamo predisposto tutto per l’organizzazione dei funerali della bambina – spiega Vincenzo Magra, il sindaco di Mascalucia – per esigenze dettate dai familiari della bambina però la funzione si terrà a Catania. Noi saremo comunque presenti, la polizia di Mascalucia in suo onore terrà un picchetto”. La piccola Elena poi, secondo quanto apprende LaPresse, verrà seppellita a Catania.