In un mese , eseguite 15 misure di sorveglianza speciale

Sono 15 le misure di prevenzione della sorveglianza speciale eseguite nell’ultimo mese dalla Questura di Catania ed emesse dal Tribunale, sezione misure di prevenzione. Sono state applicate a soggetti ritenuti socialmente pericolosi per la sicurezza pubblica ritenuti gravemente indiziati di reati gravi, tra cui quelli di associazione mafiosa o aggravati dalla finalità o dal metodo mafioso, di traffico di sostanze stupefacenti, delitti contro la persona ed il patrimonio. Ai nuovi sorvegliati speciali, come previsto dal Codice Antimafia (D. Lgs. n.159/2011) sono stati invalidati i titoli per l’espatrio (carta d’identità, passaporto) e per la guida e sono stati imposti diversi obblighi tra cui: darsi alla ricerca di stabile lavoro, fissare la propria dimora e farla conoscere all’autorità di pubblica sicurezza e non allontanarsi senza preventivo avviso all’autorità competente. Di tali provvedimenti 4 sono stati emanati nei confronti di soggetti indiziati di appartenere alla criminalità organizzata di stampo mafioso.