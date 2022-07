Incendi, a Catania 35 gli interventi eseguiti

Sono stati, finora, 35 gli interventi eseguiti oggi dai vigili del fuoco del comando provinciale di Catania per incendi di vegetazione e sterpaglie. Altri otto sono ancora in corso a Zaffarana Etnea, Adrano, Santa Venerina, Scordia, Misterbianco e anche sulla A18, tra Giarre e Acireale, in direzione Catania. Due interventi rilevanti sono stati eseguiti a San Gregorio di Catania dove stanno operando tre squadre del vigili del fuoco, un’autobotte di rincalzo e un elicottero della Forestale. Anche oggi sono arrivate chiamate per presunte fughe di gas ad Aci Catena, dove da due giorni opera anche una squadra di pompieri del comando provinciale di Ragusa oltre a personale del nucleo Nbcr di Catania.