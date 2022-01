Infortuni: operaio ferito

Un operaio di 53 anni è ricoverato nel reparto di Rianimazione dell’ospedale Cannizzaro di Catania, dopo essere caduto ieri da un palo della linea telefonica nella zona balneare di Plemmirio, a sud di Siracusa. La Procura ha aperto un’inchiesta per accertare la dinamica dell’incidente. L’uomo sarebbe caduto da una altezza di circa 8 metri. La polizia ha effettuato i rilievi per capire se stava lavorando in sicurezza e cosa ha provocato la caduta.