Notte di fuoco a Catania, in fiamme campo rom e auto

Notte di fuoco quella appena trascorsa a Catania. A partire da mezzanotte, più squadre dei Vigili del Fuoco del Comando Provinciale, sono intervenute per alcuni incendi di rifiuti e sterpaglie in diversi punti della città. In particolare, in via Rosina Anselmi a Catania, sono rimaste coinvolte dalle fiamme anche 14 auto parcheggiate in uno slargo. Le squadre dei Vigili del Fuoco del Distaccamento Nord e di Riposto hanno operato fino all’alba e sono riuscite a mettere al sicuro almeno altri cinque autoveicoli che stavano per essere coinvolti nell’incendio.

Per questo incendio, dove erano presenti anche militari dell’Arma dei Carabinieri, è stata inoltrata comunicazione di reato all Procura della Repubblica. Mentre in via San Giuseppe la Rena si è sviluppato un incendio che ha coinvolto il campo Rom in prossimità di un Impianto di distribuzione carburanti.

Il rogo ha interessato un’intera postazione di cassonetti per la raccolta rifiuti, inclusa una campana per il conferimento del vetro. L’area in questione, ricade nell’area di competenza (della raccolta differenziata dei rifiuti solidi urbani di Catania del lotto denominato “Catania Centro”), gestito dalla società Dusty. Le squadre dei Vigili del Fuoco sono ancora impegnate nell’attività di minuto spegnimento. Le cause sono in corso di accertamento.