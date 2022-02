Novavax in Sicilia, in arrivo 84 mila dosi

Saranno 84 mila le dosi di nuovo vaccino Novavax che giungeranno entro la giornata di oggi in Sicilia. Le dosi verranno distribuite in tutte e 9 le provincie dell’Isola e saranno somministrabili già da domani, anche se in alcune provincie si dovrà aspettare l’adeguamento delle piattaforme previste per il nuovo vaccino. Le provincie siciliane a ricevere più dosi saranno: Palermo, che ne riceverà 20 mila, Catania dove ne giungeranno 18 mila e 800, Messina con 10 mila e 500 ed Agrigento con 7 mila e 500. Le somministrazioni del Novavax dovrebbero iniziare a regime già a partire dal primo marzo. Le Asp redistribuiranno il nuovo vaccino presso i loro punti vaccinali e, su richiesta, ne potranno avere quota parte anche le altre aziende ospedaliere ancora operanti per la vaccinazione. Il Novavax consiste in una dose da 0,5 ml, che contiene 5 microgrammi della proteina spike di SARS-CoV-2 con adiuvante Matrix-M. L’EMA ne ha consentito l’utilizzo ai soggetti di età uguale o superiore ai 18 anni. La vaccinazione prevede un ciclo vaccinale primario di due dosi a distanza di tre settimane l’una dall’altra.